Albertshofen: Großbrand in Gewächshaus

Foto: Jörn Schleider / pixelio.de

Großbrand in einer Großgärtnerei. Am Donnerstagmorgen hat ein großes Gewächshaus in Albertshofen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage. Rund 85 Feuerwehrleute aus Albertshofen und den Nachbargemeinden waren im Einsatz. Das Feuer war gegen 5.20 Uhr ausgebrochen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 100.000 Euro. In dem Gewächshaus wurden Jungpflanzen groß gezogen.

Erstellt: 16.02.17 - 11:03 Uhr



