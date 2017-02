Fußball: Kickers-Akteur Daghfous fällt aus

Schlechte Nachrichten für die Würzburger Kickers. Offensivmann Nejmeddin Daghfous droht länger auszufallen. Der 30-jährige Deutsch-Tunesier leidet bereits seit Wochen an einer Knochenprellung am rechten Fuß. Er musste deshalb bereits Teile der Vorbereitung ausfallen lassen, kam am vergangenen Wochenende gegen Heidenheim aber zum Einsatz. Offenbar sind die Schmerzen zuletzt aber wieder schlimmer geworden, weshalb er nun von einem Spezialisten in Werneck untersucht werden soll. Am Samstag bei der Partie in Bochum fällt Daghfous auf jeden Fall aus.Neben ihm fehlen auch Kapitän Sebastian Neumann und Junior Diaz gelbgesperrt. Die Kickers stehen derzeit auf Platz 9 in der Tabelle der 2. Liga. Sie holten im neuen Jahr erst einen Punkt aus drei Partien.

