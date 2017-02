Würzburg: Polizei bereitet sich auf Demo-Wochenende vor

Umfangreiche Vorbereitungen für Demo-Wochenende. Am Samstag sind gleich zwei Großkundgebungen in der Würzburger Innenstadt angemeldet. Zu einem Aufmarsch der rechtsradikalen Kleinpartei “Der III. Weg“ wollen bis zu 150 Personen kommen. Die Stadt hat hier strenge Auflagen erlassen, beispielsweise was Kleiderordnung und Verhalten angeht.Deutlich mehr Teilnehmer, über 1.000, werden zur Gegendemo des Bündnisses “Würzburg lebt Respekt“ erwartet.Mit einem Großaufgebot an Beamten will die Polizei für Sicherheit sorgen. Sowohl Neonazis als auch Gegner wollen durch die Innenstadt ziehen – wenn auch zeitversetzt und auf getrennten Routen. Straßensperrungen, Parkverbote und Beeinträchtigungen im ÖPNV sind die Folge.

