Schwarzach: Möglicherweise Geflügelpest in Stall

Foto: Funkhaus Würzburg

In einem Stall in Schwarzach am Main könnte die Geflügelpest ausgebrochen sein. Nun müssen genauere Untersuchungen an zwei toten Hühnern zeigen, ob es sich um das hochansteckende Virus handelt. Es wäre der erste Fall seit langem von Geflügelpest in einem Stall in der Region. In den letzten Wochen waren zwar immer wieder einzelne an Geflügelpest gestorbene Vögel gefunden worden, dabei handelte es sich aber stets um Wildtiere.Die insgesamt 43 Tiere in dem betroffenen Stall wurden mittlerweile getötet. Es wird aktuell ermittelt, wie sich die Tiere mit dem Virus angesteckt haben könnten.Sollte sich der Verdacht auf die Geflügelpest bestätigen, würde in einem Umkreis von drei Kilometern um den betroffenen Stall ein Sperrbezirk eingerichtet. Dort gelten dann besonders strenge Auflagen, um ein Verbreiten des Virus zu verhindern.

Erstellt: 15.02.17 - 17:09 Uhr



