München: Umweltskandal von Aub im Landtag

Symbolfoto: Siepmannh / pixelio.de

Der Bayerische Landtag beschäftigt sich mit dem Auber Umweltskandal. Am Donnerstag wird sich das Umweltministerium in einer Ausschusssitzung zu dem Thema äußern. In einem Steinbruch in Aub sollen seit 1999 Altreifen, Bauschutt und 20.0000 Tonnen Asphalt vergraben worden sein. Jetzt soll geklärt werden, wie es zu dazu kommen konnte – ob eventuell Kontrollstellen versagt haben. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb bereits.Im Vorfeld kritisierte der Ochsenfurter SPD-Landtags-Abgeordnete Volkmar Halbleib das bayerische Umweltministerium. Das hatte auf Anfrage der SPD einen Maßnahmenplan erstellt, wie ähnliche Umweltdelikte künftig verhindert werden könnten. Halbleib hält die Ausführungen der Umweltministerin Ulrike Scharf allerdings für nichtssagend. Es gäbe in dem Schreiben “mehr Allgemeinplätze als die Ankündigung konkreter Maßnahmen.“

Erstellt: 16.02.17 - 06:06 Uhr



zurück zur Übersicht