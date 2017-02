Schweinfurt: Sprung aus dem Fenster als letzte Rettung

Foto: Funkhaus Würzburg

Mann mit Messer bedroht. In Schweinfurt ist es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 44-jährigen Mann gekommen. Nachdem er mehrere Schläge eingesteckt hatte, wollte der 21-Jährige fliehen. Der andere Mann versperrte jedoch die Wohnungstür und drohte ihm mit einem Messer. Um zu fliehen, musste der junge Mann deshalb aus dem Fenster im ersten Stock springen.Von einem benachbarten Bekleidungsgeschäft aus informierte er die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen schließlich widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen.

Erstellt: 15.02.17 - 16:03 Uhr



zurück zur Übersicht