Würzburg: Feuerwehreinsatz wegen vergessener Pizza im Ofen

Foto: Funkhaus Würzburg

Eine verbrannte Pizza hat am Dienstagmittag einen Feuerwehreinsatz in der Grombühlstraße in Würzburg ausgelöst. Die Anwohner hatten den Feuermelder gehört und die Feuerwehr alarmiert.Kurz bevor die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam aufbrechen wollten öffnete der 36 jährige Bewohner. Er hatte eine Pizza im Ofen vergessen und war eingeschlafen. Die zu Kohle verbrannte Pizza verursachte den Rauch. Ein Personen oder Sachschaden entstand nicht.

Erstellt: 15.02.17 - 15:30 Uhr



