Würzburg: Auffahrunfall auf der Brücke der Deutschen Einheit

Foto: Funkhaus Würzburg

Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen. Am Dienstagnachmittag ist eine 32-Jährige mit ihrem Auto auf der Brücke der Deutschen Einheit in Würzburg auf ein anderes Auto gekracht. Eine 68-Jährige bremste kurz vor der Kreuzung zur Veitshöchheimer Straße ab. Das erkannte die 32-Jährige zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.Die 32-Jährige und ihre 7-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Erstellt: 15.02.17 - 15:01 Uhr



