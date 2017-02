Mainfranken: Bahn schneidet bei Fahrgästen schlechter ab

Foto: Deutsche Bahn

Die Bahn in Mainfranken ist im letzten Jahr deutlich in der Gunst der Fahrgäste gesunken. Alljährlich werden in einem Ranking die 28 bayerischen Eisenbahn-Betreiber verglichen. Die Mainfrankenbahn hat dabei fünf Plätze verloren und liegt nun auf Platz 16. In das Ranking fließt unter anderem ein, wie sauber die Fahrzeuge sind, wie gut Fahrgäste bei einer Störung informiert werden oder wie mit Kunden-Beschwerden umgegangen wird.Die Mainfrankenbahn fährt in der Region auf den Strecken zwischen Lohr / Gemünden und Würzburg und weiter nach Schweinfurt, Kitzingen oder Treuchtlingen.

Erstellt: 16.02.17 - 06:03 Uhr



zurück zur Übersicht