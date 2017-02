Iphofen: Ehepaar tot aufgefunden - Verdacht auf Gewaltverbrechen

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Familiendrama in Iphofen. Ein erwachsener Sohn hat am Dienstagabend seine Eltern tot in deren Wohnhaus aufgefunden und den Notruf verständigt. Gegen 19:30 Uhr war die Polizei vor Ort, dann kamen Rettungsdienst und Spurensicherung dazu. Das Ehepaar war allerdings bereits tot: Die 50-jährige Frau zeigte laut Polizei deutliche Spuren von Gewalteinwirkung, der 51-jährige Mann wurde erhängt in einem Gartenschuppen gefunden.Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat sind momentan allerdings noch unbekannt.

Erstellt: 15.02.17 - 09:55 Uhr



