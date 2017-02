Würzburg: SPD-Kanzlerkandidat Schulz kommt

Der Kanzlerkandidat der SPD kommt nach Würzburg. Martin Schulz hat einen Termin am 4. März angekündigt. Er will sich dann im Vogel Convention Center der Parteibasis vorstellen, die Veranstaltung ist aber für alle offen. Der ehemalige Europapolitiker will bei der Bundestagswahl in diesem Jahr Bundeskanzlerin Merkel herausfordern. Seit Bekanntwerden seiner Kandidatur sind die Sozialdemokraten in Umfragen im Aufwind.

