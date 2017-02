Würzburg: Jugendlicher Valentinstag-Ausreißer aufgegriffen

Foto: Bundespolizei

Einen romantischen Ausreißer hat die Polizei am Dienstag am Würzburger Hauptbahnhof aufgegriffen. Der 16-Jährige lebt eigentlich in einem Lüneburger Jugendheim, knapp 500 Kilometer von Würzburg entfernt. Dort war er letzte Woche ausgebüchst und hatte seine Freundin in Ravensburg am Bodensee besucht. Nach einigen schönen Tagen sei er nun auf dem Rückweg, gestand er freimütig den Polizisten.Es war nach Angaben des Jugendheims übrigens nicht das erste Mal, dass sich der 16-Jährige aus dem Staub gemacht hatte.

Erstellt: 14.02.17 - 18:14 Uhr



zurück zur Übersicht