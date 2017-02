Kitzingen: Security löst Polizeieinsatz aus

Foto: Siegfried Fries / pixelio.de

Ein Mann mit einer Waffe am Gürtel in der Kitzinger Innenstadt – diese Meldung hat am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Autofahrer hatte sich am Mittag gemeldet und seine Beobachtung geschildert. Sofort wurde die gesamte Innenstadt durchkämmt. Dort fand sich tatsächlich der Mann – es war der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der mit einem Kollegen unterwegs war.Die Polizei dankte dem Autofahrer dennoch für sein aufmerksames Beobachten und die Mitteilung. Im Zweifel sollten die Bürger lieber einmal mehr die 110 wählen, selbst wenn sich die Lösung wie in diesem Fall als harmlos herausstellt.

Erstellt: 14.02.17 - 17:46 Uhr



zurück zur Übersicht