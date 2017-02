Würzburg: Arbeiten an IKEA-Verbindungsstraße gehen weiter

Foto: www.openstreetmap.de

Bauarbeiten laufen wieder an. An der neuen Verbindungsstraße von Rimpar/Maidbronn in Richtung IKEA wird seit dieser Woche wieder gearbeitet. Die Straße soll die B19 bei Estenfeld entlasten. Nach der Winterpause werden nun Erdarbeiten durchgeführt. In den nächsten Monaten sollen die Ver- und Entsorgungsleitungen in den Boden gelegt werden. Voraussichtlich im Sommer startet dann der Straßenbau. Bis Ende 2017 wird die neue Verbindungsstraße voraussichtlich fertig sein. Sie wird etwa einen Kilometer lang und soll knapp vier Millionen Euro kosten.Hinter IKEA soll außerdem ein neues etwa 4,6 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen. Mit der Erschließung will man im Mai beginnen. Vor allem für Mittelständler und Logistik-Unternehmen ist das neue Gewerbegebiet gedacht. Die Fertigstellung ist für Herbst 2018 geplant.

Erstellt: 15.02.17 - 07:42 Uhr



