Würzburg: Erster VW-Prozess vor Gericht

Foto: Funkhaus Würzburg

Abgasskandal vor dem Würzburger Landgericht. Zum ersten Mal muss sich Volkswagen am Mittwoch in Würzburg verantworten. Es klagt ein Mann aus Höchberg dessen Sharan die Vorgaben für Stickoxidwerte nur auf dem Prüfstand durch eine Software erfüllte. Im normalen Modus ohne “Schummelsoftware“ überschritt das Auto die Grenzwerte aber um ein Vielfaches.Wegen arglistiger Täuschung und Sachmängel möchte er das Auto zurückgeben und sein Geld wiederhaben. Auch mit einem neuen Auto ohne “Schummelsoftware“ wäre der Kläger zufrieden.Es ist wohl der erste aber nicht der letzte Fall rund um den VW-Abgaskandal in Würzburg. Die Würzburger Kanzlei “Steinbock und Partner“ hat mittlerweile über 20 Klagen zum Abgasskandal eingereicht, sowohl beim Landgericht Würzburg, aber auch in Schweinfurt, Aschaffenburg und bei weiter entfernten Gerichten wie in Mannheim.

Erstellt: 15.02.17 - 06:16 Uhr



