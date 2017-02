Randersacker: Neuer Bürgermeister wird am 7. Mai gewählt

Foto: Funkhaus Würzburg

Das Rennen um den Bürgermeistersessel von Randersacker ist eröffnet. Am Sonntag, 7. Mai, müssen die 3.500 Einwohner ihr neues Ortsoberhaupt wählen. In den kommenden Wochen die Parteien ihre Kandidaten nominieren.Nach der Neuwahl soll in Randersacker endlich auch wieder politische Ruhe einkehren. Seit fast zwei Jahren lebt Randersacker in einem Schwebezustand. Ex-Bürgermeister Vogel war über ausbezahlten Urlaubstage gestolpert und seit Mitte 2015 suspendiert. Die zweite Bürgermeisterin, die sein Amt übernahm, erklärte 2016 aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt. So also führte zuletzt der Stellvertreter des Stellvertreters die Amtsgeschäfte in Randersacker.

Erstellt: 14.02.17 - 16:14 Uhr



zurück zur Übersicht