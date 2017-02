Würzburg: Stadt verteidigt Pläne für Neubaustraße

Mögliche Einbahnstraße Neubaustraße; Foto: Stadt Würzburg

Die Stadt Würzburg verteidigt die mögliche Umgestaltung der Neubaustraße. Es sei seine Aufgabe, Vorschläge zu einer höheren Stadt- und damit Lebensqualität zu machen, so Stadtbaurat Christian Baumgart. Die Umgestaltung der Neubaustraße zu einer Einbahnstraße sei bislang nur eine erste Überlegung und keine abgeschlossene Planung.Zuletzt gab es von mehreren Seiten starke Kritik an der möglichen Einbahnstraßenregelung. Unter anderem gab es Bedenken der Polizei, die nahe der Neubaustraße bald wieder in die Polizeiinspektion einzieht. Im Einsatzfall zählt jede Sekunde. Eine Fahrt entgegen der Einbahnstraße sei aber zu gefährlich.Der Stadtrat hat nun den Auftrag vergeben, die Planungen zur Neubaustraße zu vertiefen. Der nächste Schritt sieht nun vor, auch die Anwohner sowie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt an der Planung zu beteiligen. Sie können nun ihre Ideen und Anliegen einbringen, die in die weiteren Planungen einfließen.

Erstellt: 14.02.17 - 16:05 Uhr



