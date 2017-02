Veitshöchheim: Staatsempfang für die Fastnacht

Archivfoto: Facebook-Seite Fastnacht in Franken

Staatsempfang für die Fastnacht. Rund 600 Menschen waren am Montagabend in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Der Freistaat Bayern widmete die Feier dem 30-jährigen Jubiläum der Prunksitzung “Fastnacht in Franken“. Eingeladen hatte Ministerpräsident Horst Seehofer. Am Ende seiner Rede verlieh Seehofer dem Präsidenten des Fastnacht-Verbands Franken Bernhard Schlereth das Bundesverdienstkreuz. Die Übertragung der Prunksitzung aus den Mainfrankensälen findet am Freitag statt. Letztes Jahr schauten rund 3,9 Millionen Menschen die Sendung.Ausrichter der “Fastnacht in Franken“ ist der Fränkische Fastnachtsverband mit Sitz in Veitshöchheim. In ihm sind rund 300 Fastnachtsvereine aus ganz Franken organisiert, die meisten davon aus Unterfranken. Der Verband hat rund 70.000 aktive Mitglieder, darunter etwa 20.000 Jugendliche.

