Mainfranken: IT-Sicherheit wird immer teurer

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Mainfränkische Unternehmen und Verwaltungen müssen immer mehr Geld für ihre IT-Sicherheit in die Hand nehmen. Zuletzt hatten sich immer wieder Angriffe durch Hacker oder Trojaner gehäuft. Im Schnitt werde die Online-Sicherheit für Unternehmen jedes Jahr um 15 Prozent teurer, rechnet die IHK in Würzburg vor. Wegen des permanent steigenden Aufwands denkt beispielsweise auch die Stadt Würzburg über einen eigenen IT-Sicherheitsbeauftragten nach.Gleiches gilt für die Sparkasse Mainfranken in Würzburg: Vor allem die Sicherheit des zentralen Rechenzentrums werde permanent verbessert. Aber auch die Absicherung von Geldautomaten sei immer wieder ein Thema.Bayernweit hatte 2016 der Fall Dettelbach für Aufsehen gesorgt: Ein Trojaner hatte das Einwohner-Meldeamt teilweise lahmgelegt. Beim Versuch, die Daten wiederherzustellen, kam es zu weiteren Pannen. Insgesamt wurde der Schaden auf über 100.000 Euro beziffert.

Erstellt: 14.02.17 - 06:47 Uhr



