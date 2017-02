Würzburg: Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Foto: Kurt Michel / pixelio.de

Linksradikale Gruppen waren in den letzten Tagen mehrfach in Würzburg aktiv. Scheiben wurden eingeschlagen, Graffitis gesprüht und zahllose Aufkleber angebracht. Eines der Ziele war das Gebäude der Regierung von Unterfranken. Der Schaden liegt bei einigen tausend Euro.Zwischen Donnerstag und Samstag haben Unbekannte quer durch das ganze Stadtgebiet Graffitis gesprüht. Inhaltlich richteten sie sich gegen einen geplanten Nazi-Aufmarsch am kommenden Samstag in Würzburg.In der Nacht zum Montag waren Unbekannte ein Fenster der Regierung ein und sprühten Parolen an die Fassade. Hier bekannten sich linksradikale Gruppen im Internet: Es sei ein Protest gegen die zahlreichen Abschiebungen von Flüchtlingen in den letzten Tagen und Wochen.

Erstellt: 13.02.17 - 18:42 Uhr



zurück zur Übersicht