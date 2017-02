Gemünden: Haushaltsplanungen im Stadtrat beginnen

Große Investitionen in Gemünden. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am Montagabend mit den Haushaltsplanungen beginnen. Mit zwei Millionen Euro soll der Großteil in die Sanierung der alten Mainbrücke fließen. Ein weiterer großer Posten wird wohl die Sanierung des Hallenbades. Etwa 500.000 Euro muss Gemünden dafür aus eigener Tasche zahlen. Bevor der endgültige Haushaltplan für das Jahr steht, dauert es noch eine Weile. Voraussichtlich am 20. März soll er beschlossen werden.

Erstellt: 13.02.17 - 18:19 Uhr



