Unterfranken: Polizeigewerkschaft fordert schnelle Taser-Einführung

Er soll Polizisten im Einsatz mehr Sicherheit bringen. Dennoch werden die Beamten in Mainfranken in absehbarer Zeit wohl nicht mit Tasern ausgestattet. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) kritisiert das aufs Schärfste. Diese Elektroschocker machen Angreifer in Sekundenbruchteilen kampfunfähig. So könnte die Lücke zwischen Pfefferspray und dem Einsatz der Schusswaffe geschlossen werden.Polizeiintern werde in Bayern seit über einem Jahr ein möglicher Einsatz geprüft. Greifbare Ergebnisse gibt es bislang aber noch nicht, bedauert die DPolG. Andere Bundesländer, zuletzt Berlin, hätten ihre Beamten schon probeweise mit Tasern ausgestattet.Die Gewerkschaft fordert schnellstmöglich, erste Einheiten testweise mit den Elektroschockern auszustatten. Das könnten beispielsweise Beamte sein, die bei Fußballspielen im Einsatz sind.

Erstellt: 14.02.17 - 06:00 Uhr



