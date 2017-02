Rimpar: Feuer in Nonnen-Konvent

Foto: Gerd Altmann / pixelio.de

Ein Feuer in einem Nonnen-Kloster in Rimpar hat am Montagnachmittag für Aufregung gesorgt. Aus unbekannten Gründen hatte es im Keller begonnen zu brennen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, vier Bewohnerinnen wurden durch Rauchgas aber leicht verletzt. Durch die Nähe des Klosters zur Ortsdurchfahrt Richtung Würzburg kam es dort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Erstellt: 13.02.17 - 17:09 Uhr



zurück zur Übersicht