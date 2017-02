Thüngersheim: Drogenfahrt mit frisiertem Roller

Foto: Funkhaus Würzburg

Mit frisiertem Roller und unter Drogen unterwegs. Am Sonntagnachmittag ist ein 16-jähriger Rollerfahrer bei Thüngersheim vor der Polizei geflüchtet. Kurze Zeit später fanden die Beamten den Roller am Campingplatz in Zellingen. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht versichert und zusätzlich noch frisiert war. Außerdem wurde der 16-jährige Fahrer positiv auf Drogen getestet.Der junge Mann erhält nun mehrere Anzeigen. Sein Roller wurde vorläufig sichergestellt.

Erstellt: 13.02.17 - 16:54 Uhr



