Randersacker: Disziplinarverfahren gegen Dietmar Vogel beendet

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Fall Dietmar Vogel ist endgültig abgeschlossen. Das Verwaltungsgericht in Ansbach hat am Montag das Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Bürgermeister von Randersacker eingestellt.Vogel war über Urlaubstage gestolpert, die er sich widerrechtlich ausbezahlen ließ, insgesamt 25.000 Euro. Wegen Untreue wurde er zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Zum ersten Februar wurde Vogel auf eigenen Antrag aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurde: er hatte einen neuen Job in der Verwaltung der evan-gelischen Kirche gefunden.Folgenlos bleibt das eingestellte Disziplinarverfahren aber nicht: Vogel darf keinen Posten im öffentlichen Dienst mehr bekommen, zudem muss er die Gerichtskosten zahlen.

Erstellt: 13.02.17 - 16:39 Uhr



zurück zur Übersicht