Unterfranken: Deutlich mehr Übernachtungen 2016

Foto Funkhaus Würzburg

Zum vierten Mal in Folge haben in Unterfranken deutlich mehr Gäste übernachtet. Insgesamt waren es im letzten Jahr 21,5 Millionen. Im Vergleich zu 2015 ein Zuwachs von 3,3 Prozent. Das ergab die fränkische Tourismusbilanz 2016.Auch in Würzburg ist ein Plus von 2,7 Prozent zu verzeichnen, das heißt es gab knapp 916.000 Übernachtungsgäste. Befürchtete Besucherverluste nach dem Axt- Angriff im September 2016 in Würzburg blieben bis auf minimale Rückgänge aus. Besonders attraktiv ist Würzburg als Reiseziel aufgrund der Residenz und dem alljährlichen Mozartfest.Auch das Jahr 2017 beginnt mit positiven Zahlen. So wird weiter mit zunehmendem Tourismus im Jahr 2017 gerechnet.

Erstellt: 13.02.17 - 17:29 Uhr



zurück zur Übersicht