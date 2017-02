Gerbrunn: Mehr Busse auf der Linie 14

Foto: Funkhaus Würzburg

Mehr Busse nach Gerbrunn und zurück. Ab Sonntag, 5. März, wird die Taktung der Linie 14 erhöht. Das haben die Verantwortlichen am Montagvormittag mitgeteilt. Damit reagieren sie auf die Überfüllung der Busse. Vor allem Studenten nutzen häufig die Linie 14, um zur Uni zu kommen. In der Vergangenheit wurden Fahrgäste teilweise wegen Platzproblemen stehen gelassen.Nun fahren ab März werktags insgesamt 11 Busse mehr zwischen Gerbrunn und Würzburg. Das sind etwa 20 Prozent mehr als bisher. Vor allem zur Hauptverkehrszeit zwischen 16 und 18 Uhr wird ein 15-Minuten-Takt eingeführt. Bislang fuhren die Busse alle 20 Minuten. An Sonn- und Feiertagen gibt es sogar 18 zusätzliche Fahrten. Zwischen 11 und 20 Uhr fährt die Linie dann alle 30 Minuten.Neben den Gerbrunnern werden auch die Menschen aus Randersacker profitieren. Am späten Abend fuhr der Bus bislang über Gerbrunn nach Randersacker. Ab Anfang März fährt er dann direkt dorthin.

Erstellt: 13.02.17 - 15:55 Uhr



