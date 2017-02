Marktheidenfeld: Nordring wird zur Einbahnstraße

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Nordring in Marktheidenfeld ist seit heute eine Einbahnstraße. Zwischen den beiden Kreisverkehren an der neuen Mainbrücke und in Richtung Karbach läuft der Verkehr nur noch in Richtung Innenstadt. Grund sind Bauarbeiten des Landkreises. Die Geschäfte sind trotz der Sperrung alle zu erreichen. Dauern sollen die Bauarbeiten mehrere Monate.

Erstellt: 13.02.17 - 12:26 Uhr



