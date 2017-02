Würzburg: ver.di ruft zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst auf

Foto: ver.di

Studierende in Würzburg könnten am Dienstag hungrig bleiben, manche Operationen in der Uni-Klinik ausfallen. ver.di hat die Angestellten im Öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen und rechnet mit 250 oder mehr Teilnehmern. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen. Es könne sein, dass geplante Operationen verschoben werden müssen – die Notfallversorgung sei aber in jedem Fall gewährleistet. Beim Studentenwerk könnte das Kantinen-Personal streiken – die Studierenden blieben in der Mensa dann wohl hungrig.ver.di plant für Dienstag eine Demo vom Grombühl durch die Innenstadt bis zum Vierröhrenbrunnen. In der aktuellen Tarifrunde werden für die Angestellten im öffentlichen Dienst unter anderem sechs Prozent mehr Lohn sowie eine verbindliche Übernahme von Azubis gefordert.

Erstellt: 13.02.17 - 15:25 Uhr



