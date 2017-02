Würzburg: Neue Abenteuer-Golf-Anlage geplant

Foto: R_K_by_gnu_41_pixelio.de

Neue Attraktion für Würzburg? Neben dem Wolfgang-Adami-Bad soll eine sogenannte “Adventure-Golf-Anlage“ entstehen, so die Pläne des SV Würzburg 05. Am Mittwoch wird im Bauausschuss über die Genehmigung des Baus verhandelt. 18 Spielfelder auf gut 2.000 Quadratmetern Fläche könnten gebaut werden. Die Öffnungszeiten sollen zwischen 12 und 20 Uhr sein.“Adventure-Golf“ stammt aus den USA und ist eine Mischung aus Minigolf und normalem Golf. Auf den Bahnen gibt es einige ausgefallene Spielhindernisse. Im Raum Würzburg gibt es so etwas derzeit noch nicht.

Erstellt: 15.02.17 - 06:00 Uhr



