Veitshöchheim: Seehofer lädt zum Staatsempfang

Foto: Funkhaus Würzburg

Seehofer lädt zum Staatsempfang. Rund 600 Menschen sind am Montagabend in die Mainfrankensäle Veitshöchheim eingeladen worden. Seehofer feiert dort das 30-jährige Jubiläum der Prunksitzung "Fastnacht in Franken". Mit dem Empfang will er Menschen ehren, die sich ehrenamtlich für das Brauchtum Fastnacht einsetzen. Die Übertragung der berühmten Prunksitzung aus Veitshöchheim ist am kommenden Freitag.

Erstellt: 13.02.17 - 10:41 Uhr



