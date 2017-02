B19 / Würzburg: Unfälle mit fünf Autos

Foto: Funkhaus Würzburg

Massive Staus haben am Montagmorgen den Berufsverkehr auf der B19 aufgehalten. Ursache waren zwei Unfälle mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. In Fahrtrichtung Würzburg waren auf Höhe des Gewerbepark Mainfrankenhöhe zwei Autos auf der linken Spur aufeinander gefahren. In der Folge erkannte ein Autofahrer beim Spurwechsel den Unfall zu spät und musste stark abbremsen. Zwei weitere Autos fuhren auf ihn auf. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf der B19 und bis auf die A7 zurück.

Erstellt: 13.02.17 - 10:11 Uhr



