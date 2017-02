Würzburg: Schlägerei in Diskothek

Foto: Funkhaus Würzburg

Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung. In der Nacht auf Sonntag ist es in einer Würzburger Diskothek zu einer Schlägerei gekommen. Insgesamt waren zwölf Personen an dem Streit beteiligt. Dabei trug unter anderem ein 29-Jähriger eine Platzwunde an der Schläfe davon, ein 27-Jähriger erlitt Schnittverletzungen an der Hand. Ein 22-Jähriger wurde wegen seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen.In dem Club ging eine Glaswand zu Bruch. Der Schaden liegt bei 5.000 Euro. Die genauen Tatumstände sind noch nicht bekannt.

Erstellt: 12.02.17 - 15:21 Uhr



