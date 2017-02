Marktsteft: Totalschaden nach Verkehrsunfall

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag in Marktsteft auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW gefahren. Dabei schob er den VW noch auf ein dahinter stehendes Auto. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. An zwei der drei PKW entstand Totalschaden. Insgesamt liegt der Schaden bei mehr als 13.000 Euro.Erst am Vormittag hatte ein 75-Jähriger einen Verkehrsunfall kurz vor der Stadtgrenze Kitzingen verursacht. Sein Auto hatte abrupt gestoppt. Ein nachfolgender 24-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte auf das Auto. Später stellte sich heraus, dass der Rentner während der Fahrt versehentlich an den Schalthebel des Automatikgetriebes gekommen war. Der Gesamtschaden wird mit 7.500 Euro beziffert. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Erstellt: 12.02.17 - 13:34 Uhr



