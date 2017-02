Würzburg: Brennende Baumstämme im Wald

Foto: wandersmann / pixelio.de

Brandstiftung in Würzburg-Oberdürrbach? In einem dortigen Waldstück sind gestern am späten Samstagabend mehrere Baumstämme in Flammen aufgegangen. Umgerechnet waren es circa 70 Ster Holz. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, bevor er sich im Wald ausbreitete. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Erstellt: 12.02.17 - 14:35 Uhr



zurück zur Übersicht