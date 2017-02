Würzburg: Junge Frau sexuell belästigt

Foto: Funkhaus Würzburg

Sexueller Übergriff. Eine 25-jährige Frau ist am frühen Sonntagmorgen von einem Unbekannten am Würzburger Haugerring sexuell belästigt worden. Nachdem er sie an einer roten Ampel nach dem Hauptbahnhof gefragt hatte, folgte er ihr zunächst. Wenig später griff er die junge Frau an. Dabei drückte er sie auf den Boden, hielt ihr mit einer Hand den Mund zu und fasste ihr mit der anderen in den Schritt. Dennoch gelang es der 25-Jährigen um Hilfe zu rufen, daraufhin flüchtete der Täter Richtung Ringpark.Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 26 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schwarzer Vollbart und hellhäutig. Er war dunkel gekleidet und trug eine Jacke mit Kapuze oder Mütze. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Erstellt: 12.02.17 - 11:15 Uhr



zurück zur Übersicht