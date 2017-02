Karbach: Fliegende Fäuste bei Faschingsveranstaltung

Streit eskaliert. Gleich mehrere Personen waren am frühen Sonntagmorgen bei einer Faschingsveranstaltung in Karbach in eine Schlägerei verwickelt. Ausganspunkt war ein Streit zwischen einem 20- und einem 22-Jährigen. Eine 17-Jährige, die noch dazwischen gehen wollte, wurde weggeschubst und angespuckt.Mindestens drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt.

