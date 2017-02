Würzburg: Polizeigewerkschaft contra Neubau- als Einbahnstraße

Foto: Stadt Würzburg

Die Würzburger Neubaustraße als Einbahnstraße in Richtung Main - für die Gewerkschaft der Polizei GdP in Würzburg der völlig falsche Ansatz. In wenigen Wochen wird die neue Wache in der Augustinerstraße bezogen. Käme die Einbahn-Regelung, wäre die neue Inspektion vom Würzburger Stadtgebiet nahezu abgenabelt, fürchtet die Gewerkschaft.Von der Idee, im Einsatzfall könnten die Beamten mit Blaulicht und Sirene gegen die Einbahnrichtung fahren, hält die GdP wenig. In der Praxis werde das von Streifenwagen nach Möglichkeit stets vermieden - weil damit ein deutlich höhere Gefährdung besteht. Zudem wäre eine solche Fahrt gegen die Einbahnstraße wohl mehrfach am Tag nötig: Denn die neue Inspektion ist für das komplette Stadtgebiet zuständig, entsprechend hoch sei die Zahl der Einsatzfahrten.Die Konsequenz nach Meinung des GdP: die Streifen müssten Umwege in Kauf nehmen, zur Residenz beispielsweise würde sich die Fahrzeit verdoppeln. Es bleibe daher nur zu hoffen, dass sich die Stadt möglichst schnell von der Idee verabschiedet, die Neubau- zur Einbahnstraße zu machen.Die Stadt hatte in dieser Woche ein Konzept zur Neubaustraße vorgelegt. Durch eine Umwandlung in eine Einbahnstraße mit mehr Grün und breiteren Gehwegen soll eine Flaniermeile von der Residenz zum Main entstehen. Den Gastronomen soll mehr Platz für Außenbestuhlung ermöglicht werden. Diese Idee war allerdings auch bei zahlreichen Gastronomen auf wenig Begeisterung gestoßen.

Erstellt: 11.02.17 - 18:12 Uhr



