Fußball: Kickers kassieren Heimniederlage

Foto: FWK

Es läuft im Jahr 2017 weiter nicht rund für die Würzburger Kickers. Am Samstagnachmittag kassierten sie zu Hause eine 0:2 Niederlage gegen Heidenheim. Durch einen Doppelschlag in der 80. und 83. Minuten entschieden die Gäste das Spiel für sich. Über weite Strecken war es ein sehr kampfbetontes Spiel ohne große Torchancen gewesen. Aus den drei Partien nach der Winterpause haben die Kickers damit nur einen Punkt geholt.Die nächste Begegnung führt die Kickers dann nach Bochun. Bernd Hollerbach wird dabei in der Abwehr umbauen müssen. Linksverteidiger Junior Diaz sowie Innenverteidiger und Kapitän Sebastian Neumann fehlen beide - sie kassierten gegen Heidenheim ihre jeweils fünfte gelbe Karte und müssen damit ein Spiel aussetzen.

Erstellt: 11.02.17 - 14:57 Uhr



