Würzburg: Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmorgen in der Würzburger Franziskanergasse eine junge Frau angefahren und leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.Zu dem Unfall war es an der Einmündung der Franziskanergasse in die Neubaustraße gekommen. Dort hatten drei Autos gewartet, um in die Neubaustraße einbiegen zu können. Weil alle drei Autos standen und auch keine Lücke im Verkehr war, lief die 21-Jährige vor dem ersten Auto über die Fahrbahn.Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr das Auto an, als sie genau davor stand. Durch den Aufprall erlitt die Frau Prellungen an Oberkörper und Hand. Der Fahrer soll ihr noch nachgerufen haben, sie solle gefälligst aufpassen, danach fuhr er davon. Wegen des Schocks wandte sich die Frau erst am Abend an die Polizei, eine genauere Beschreibung des Autos konnte sie leider nicht mehr liefern.

Erstellt: 11.02.17 - 13:53 Uhr



