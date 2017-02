Würzburg: Putztrupp überrascht Einbrecher

Foto: Christoph Droste / pixelio.de

Ein Putztrupp hat am frühen Samstagmorgen einen Einbrecher bei der Tat gestört. Die Beiden hatten die Gaststätte in der Juliuspromenade reinigen wollen. Dabei standen sie in der Küche plötzlich einem Mann gegenüber - er behauptete, ein Angestellter der Gaststätte zu sein. Danach verließ er über eine Hintertür die Gaststätte in Richtung Innerer Graben. Diese Hintertüre hatte der Mann zuvor mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen ein und zwei Uhr. Der Täter wird als einen Meter 75 groß und etwa 45 Jahre alt beschrieben.In der zum Freitag waren Unbekannte in eine Theater in der Zellerau und einen Friseur in der Zeller Straße eingestiegen.Bei den drei Einbrüchen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, die Beute ist wohl einige hundert Euro wert.

Erstellt: 11.02.17 - 11:55 Uhr



