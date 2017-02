Mainfranken: Mehr als 700 Notrufe jeden Tag

Foto: Funkhaus Würzburg

Schnelle Hilfe im Notfall. Fast 700 Notrufe gehen durchschnittlich jeden Tag in der Integrierten Leitstelle in Würzburg ein. Dort kommen alle Anrufer heraus, die in Mainfranken die 112 wählen. Insgesamt waren es vergangenes Jahr 252.417 Anrufe aus Stadt und Landkreis Würzburg, Landkreis Kitzingen und Landkreis Main-Spessart. Das sind im Vergleich zum Vorjahr fast 10.000 Anrufe weniger.Am häufigsten geht es dabei um Stürze, Ohnmacht, Herzinfarkte oder Feueralarmierungen.Es rufen allerdings nicht nur Privatpersonen an: Auch Notärzte, Krankenhäuser oder die Polizei wählen im Zweifelsfall den Notruf.Aufgrund der im Datum enthaltenen Notrufnummer wurde der 11. Februar zum jährlichen Europäischen Tag des Notrufs 112 erklärt.

Erstellt: 11.02.17 - 07:15 Uhr



zurück zur Übersicht