Aschaffenburg: Studie soll Unklarheiten zum Nationalpark beseitigen

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Kein Spessart-Nationalpark mit aller Gewalt. “Das Ja zum Nationalpark muss am Ende des Dialogs aus der Region heraus kommen“, sagte Bayerns Umweltministerin Scharf am Freitagmittag bei einer Diskussion in Aschaffenburg. Dort hatte sie sich mit betroffenen Landräten und Bürgermeistern getroffen, um über einen möglichen Nationalpark zu sprechen. Dabei wurden unter anderem Bedenken bezüglich Forstrechten, Wasserversorung und der Zukunft der für den Spessart typischen Eiche geäußert. Das Umweltministerium will deshalb jetzt eine Studie zu offenen Fragen und Details in Auftrag geben.Begleitet wurde das Treffen in Aschaffenburg von einer Demonstrationsfahrt von rund 200 Traktoren. Laut Polizei demonstrierten etwa 500 Personen gegen und etwa 150 Personen für einen Nationalpark im Spessart.Das Umweltministerium plant einen weiteren Nationalpark in Bayern zu eröffnen. Der Spessart gilt dabei momentan als Favorit.

Erstellt: 10.02.17 - 16:43 Uhr



