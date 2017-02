Handball: Rimparer Wölfe wollen Angstgegner Wilhelmshaven besiegen

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Gelingt der erste Sieg im vierten Vergleich? Am Samstagabend empfangen die Rimparer Wölfe in der 2. Handball-Bundesliga den Wilhelmshavener HV. Für die Wölfe war das in der Vergangenheit kein glückliches Aufeinandertreffen. Alle drei bisherigen Spiele gegen die Niedersachsen gingen verloren. Der Saisonauftakt Anfang September musste wegen einer Zugpanne der Rimparer sogar ausfallen und Anfang November nachgeholt werden.In der s.Oliver Arena wollen die Wölfe ihre gute Heimbilanz weiter ausbauen. Acht ihrer zehn Partien zu Hause gewannen sie. Wilhelmshaven war zuletzt aber sehr erfolgreich. Fünf ihrer letzten sechs Spiele entschieden sie für sich.Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Samstag um 20 Uhr.

Erstellt: 11.02.17 - 08:15 Uhr



