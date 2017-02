Basketball: Würzburg will ersten Sieg unter Bauermann

Foto: s.Oliver Würzburg - Francisco Talán

Heimspiel für s.Oliver Würzburg. Am Sonntagabend empfangen sie den Tabellennachbar Walter Tigers Tübingen. Die Würzburger wollen im vierten Spiel unter ihrem neuen Head-Coach Dirk Bauermann den ersten Sieg feiern. Die Chancen dafür stehen gut. Nach den beiden Meisterschaftsfavoriten Bayern und Bamberg kommt mit Tübingen ein Team, das noch hinter den Baskets steht. Tübingen konnte zwar vergangene Woche gegen den Tabellenletzten Rasta Vechta gewinnen, zuvor kassierten sie aber neun Niederlagen am Stück.Bauermann konnte in den vergangenen Wochen, trotz der Niederlagen, einige positive Aspekte erkennen. Gerade defensiv habe man sich deutlich stabilisiert. Nun gelte es, die guten Ansätze in positive Ergebnisse umzuwandeln. Einen Teil dazu beitragen könnten auch immer die Fans in der s.Oliver Arena, so Bauermann weiter.Noch etwa 100 Tickets gibt es im Vorverkauf. Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Sonntag um 18 Uhr.

Erstellt: 11.02.17 - 09:30 Uhr



