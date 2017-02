Schweinfurt: Vogelgrippe bei Schwan nachgewiesen

Die Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus. Das Virus wurde jetzt auch bei einem toten Schwan in Schweinfurt bestätigt. Das teilte das Landratsamt Schweinfurt mit. Der Schwan sei mit dem H5N-Virus infiziert gewesen. Es ist bereits der achte Fall von Vogelgrippe in Mainfranken. Vergangene Woche war das Virus bei insgesamt sieben toten Schwänen in Gemünden nachgewiesen.Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass auch bei einer toten Ente im Raum Rimpar Verdacht auf Vogelgrippe besteht.Die Landratsämter in Mainfranken weisen in diesem Zusammenhang erneut drauf hin, dass Geflügel derzeit in Ställen gehalten werden muss. Tote Vögel sollten dem zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.

Erstellt: 10.02.17 - 12:30 Uhr



