Karlstadt: 400 Bürger bei Klinik-Infoveranstaltung

Rund 400 Bürger sind am Donnerstagabend zu einer Infoveranstaltung zum Thema Klinikum Karlstadt gekommen. Bei der Veranstaltung hagelte es Kritik für die Pläne von Landrat Schiebel und seinem Klinikreferenten. Teilweise ernteten sie Buh-Rufe. Ärzte und Bürger fürchten, dass das Krankenhaus sehr schnell geschlossen wird. Sie fordern, dass die Versorgung erhalten bleibt, bis das Zentralkrankenhaus in Lohr eröffnet.Landrat Schiebel sagte im Rahmen der Veranstaltung zu, im Kreistag am 17. Februar Pläne für eine Zwischennutzung und eine Nachnutzung für das Karlstadter Krankenhaus vorzustellen.

