Marktheidenfeld: Urteil im Vergewaltigungsprozess

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Das Urteil im Vergewaltigungsprozess von Marktheidenfeld ist gefallen. Ein 38-Jähriger Rumäne muss für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Er hatte gestanden, im vergangenen Sommer eine Frau nach der Laurenzi-Messe vergewaltigt zu haben.Das Urteil fiel bereits am zweiten Verhandlungstag. Zugunsten des Angeklagten wertete der Richter sein umfassendes Geständnis. Demnach hatte der 38-Jährige die Frau frühmorgens in ein Gebüsch gezerrt. Dabei würgte er das Opfer auch am Hals. Die 29-Jährige selbst hatte vor Gericht ausgesagt, sie sei davon ausgegangen, nicht zu überleben.Die Tat hatte im vergangenen Sommer Marktheidenfeld geschockt. Der Täter hatte als Schaustellergehilfe auf der Laurenzi-Messe gearbeitet.

Erstellt: 10.02.17 - 10:51 Uhr



