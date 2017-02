Würzburg: Fristverlängerung für Kickers-Stadion im Bauausschuss

Foto: Funkhaus Würzburg

Kehrtwende beim Thema Kickers-Stadion. Das Thema eines Gesamtkonzepts soll nun doch öffentlich im Würzburger Bauausschuss beraten werden. Eigentlich sollten die Würzburger Kickers bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres einen vollständigen Bauantrag für das Gesamtkonzept des Stadions eingereicht haben. Denn die neue Stahlrohr-Tribüne auf der Gegengerade oder das VIP-Zelt wurden nur unter der Auflage erlaubt, dass bis Jahresende ein Gesamtkonzept vorliegen muss. Die Kickers konnten diese Frist aber nicht einhalten, deshalb gab es eine Fristverlängerung hinter verschlossenen Türen durch die Stadt.Das Architekturbüro Albert Speer aus Frankfurt untersucht im Moment, ob die Flyeralarm Arena und der Standort am Dallenberg langfristig zweitligatauglich ist. Am kommenden Mittwoch will der Bauausschuss nun über die Fristverlängerung bis zum 30. Juni 2017 entscheiden.

Erstellt: 10.02.17 - 10:49 Uhr



