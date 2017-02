Würzburg: Mann belästigt Jugendlichen

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein Jugendlicher ist in Würzburg von einem Mann verdächtig angesprochen worden. Wie erst jetzt bekannt wurde ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstagabend auf einem Spielplatz im Ringpark, nahe dem Gericht. Der etwa 55 Jahre alte Mann machte gegenüber dem 16-Jährigen anzügliche Bemerkungen. Dabei fasste er ihn am Handgelenk an und versuchte den Jugendlichen an sich zu ziehen. Der Mann war etwa 55 Jahre alt, 1,75 Meter groß und kräftig. Er sprach Hochdeutsch. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erstellt: 09.02.17 - 17:40 Uhr



